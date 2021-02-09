التفاصيل الكاملة للحادث المفجع بالمغرب و راح ضحيته العشرات

الثلاثاء، 09-02-2021
11:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة
عن التفاصيل الكاملة للحادث
ة
المفجعة وراح ضحيتها العشرات من العمال والعاملات بورشة سرية لصناعة النسيج .
وجاء في التصريحات :" أن وحدة صناعية سرية للنسيج
واقعة بمرآب تحت أرضية فيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة
، عرفت صباح الاثنين،
تسربا لمياه الأمطار
، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة
الصناعية السرية ، وانتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى المكان
على وجه السرعة، حيث تم إنقاذ 18 شخصا، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات
الضرورية، كما تم انتشال جثث 28 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ
بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
في سياق متصل تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف
النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث
وتحديد المسؤوليات.
و من شهادة بعض الناجين ، قالت إحدى العاملات الناجيات إن
"الحادث
وقع صباح أمس، قرابة الساعة 8 و45 دقيقة، وتحكي أن التيار الكهربائي انقطع
فجأة بفعل هطول الأمطار
القوية، وبعده بدقائق تفاجأ العاملون بدخول مياه جارفة أغرقت
كل من بالداخل، وبقي بعض العمال يستنجدون إلى أن غرقوا تحت المياه"
فيما أكد عامل آخر، من الناجين من الكارثة، وهو يغالب دموعه،
أن العدد الاجمالي للعمال يقارب الأربعين. وقال إنه لا يزال تحت الصدمة، ولا يجد الكلمات
للتعبير عما رأى بالداخل؛ مصرحا: "لقد شاهدت عددا من زملائي وأصدقائي يستنجدون
إلى آخر أنفاسهم ولم نستطع فعل شيء لإنقاذهم".
جدير بالذكر أن مدينة طنجة
، شهدت أمس تساقط أمطار
غزيرة تسببت
في اجتياح المياه للعديد من الشوارع والأحياء، ما أثر بشكل مباشر على حركة السير بعدد
من شوارع المدينة، في سيناريو أعاد إلى الأذهان ما وقع بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء
قبل أسابيع.