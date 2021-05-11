التحالف يدمر طائرة حوثية استهدفت مطار أبها

الثلاثاء، 11-05-2021
10:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن
أن قواته تمكنت من اعتراض و تدمير طائرة
مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مطار أبها
الدولي .
وأشار المتحدث باسم التحالف
، العميد الركن تركي المالكي، إلي أن الطائرة تم
إسقاطها مساء أمس بعدما أطلقت بطريقة متعمدة و ممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار
أبها الدولي والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين من مواطنين ومقيمين من
جنسيات مختلفة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف المالكي أنه نتيجة للانفجار فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي
للمطار دون وقوع أي إصابات أو أضرار بين المدنيين من مسافرين وعاملين .