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التحالف يدمر طائرة حوثية استهدفت مطار أبها

مطار ابها الدولي
مطار ابها الدولي
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته تمكنت من اعتراض و تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي .
وأشار المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إلي أن الطائرة تم إسقاطها مساء أمس بعدما أطلقت بطريقة متعمدة و ممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف المالكي أنه نتيجة للانفجار فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي للمطار دون وقوع أي إصابات أو أضرار بين المدنيين من مسافرين وعاملين .
 

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