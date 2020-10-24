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الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا
أرشيفية
 
السبت، 24-10-2020 12:45 م وكالات- الدويني فولي
تواصلت ردود الفعل الدولية على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا حيث رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي جرى توقيعه أمس الجمعة في جنيف برعاية الأمم المتحدة. 

وقال فكي، في تغريدة عبر "تويتر": "أدعو جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم". 

وأضاف "يستحق الشعب الليبي فترة راحة دائمة من الصراع من أجل بدء عملية المصالحة وبناء السلام في البلاد. 

وفي وقت سابق، قالت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة إن جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المفترض أن يغادروا ليبيا في غضون 3 أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.


وذكرت وليامز أن هناك "مؤشرات جيدة على أن المنشأتين النفطيتين في راس لانوف والسدر ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة".

ووقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
 

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