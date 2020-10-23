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بشرى سارة.. إعلان هام وعاجل من الأمم المتحدة بشأن ليبيا

ليبيا
أرشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 12:25 م وكالات- الدويني فولي
أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، بيانًا هامًا وعاجلًا بشأن الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "بشرى سارة لليبيين.. تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

وأضافت: "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياـ، ستيفاني وليامز.

وكان الجيش الوطني الليبي، كشف الأسبوع الماضي، عن تحركات مشبوهة قامت بها تركيا في المناطق الغربية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات صحفية، إن "تركيا تنقل معداتها العسكرية والمرتزقة الأجانب إلى القواعد التي سيطرت عليها في المنطقة الغربية".

وأضاف "التحركات التركية تناقض محادثات جنيف وقرارات المجتمع الدولي".

وطالب المسماري المجتمع الدولي بالضغط على تركيا للخروج من المشهد الليبي وسحب كل مرتزقتها من البلاد للوصول إلى التسوية السياسية المطلوبة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وشدد المسماري على أن خروج الأتراك من ليبيا أولوية لنجاح المحادثات الليبية.
 

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