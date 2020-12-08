الأردن يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم الثلاثاء، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبحسب "التلفزيون الأردني"، سجلت وزارة الصحة الأردنية 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات كورونا في الأردن منذ بدء تفشي الوباء إلى 247,131 إصابة، بينما يبلغ إجمالي الحالات النشطة 46,911 شخصًا.



كما سجل الأردن 46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3162 حالة منذ بدء تفشي الوباء.



وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 194 حالة، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.



ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.