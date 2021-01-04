الأردن يحصل علي 3 مليون جرعة من هذا اللقاح

الإثنين، 04-01-2021
11:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن بلاده تعاقدت مع
"فايزر
" وشريكتها "بيونتيك" لشراء مليون جرعة من لقاح كوفيد_19
، كما ستحصل علي 2
مليون جرعة أخري من برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية .
و من المتوقع أن تصل الإمدادات الأولي من اللقاح في فبراير ، حسبما تداولت
الصحف المحلية الخبر .
و قال الخصاونة للبرلمان أن نظام الرعاية الصحية الأردني رقع طاقته
الاستيعابية إلي 3 أمثال منذ أكتوبر مع تخصيص أسرة وعنابر جديدة لمرضي كوفيد_19
.
جدير بالذكر أن الأردن سجل إصابات بفيروس" كورونا
" المستجد منذ
ظهوره 298208 حالة إصابة و 3903 حالة وفاة .