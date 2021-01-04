الإثنين 04 يناير 2021
توقيت مصر 12:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يكشف عن مُخطط كارثي نفذه مرتضى منصور في الزمالك

الأردن يحصل علي 3 مليون جرعة من هذا اللقاح

اغتصاب طالبة بكلية الطب أثناء عملها جليسة لأطفال موظف

«كانت ليلة دخلتي أسوأ يوم بفندق زوجك وتطلقت» تثير ضجة في السعودية

بسمة وهبة تشتم متابعة طالبتها بالعودة لارتداء الحجاب

قرار عاجل من البنتاجون عن القوات في الخليج

السعودية تعلن عن مكافآت ضخمة للمواطنين والمقيمين لمن يبلغ عن هؤلاء

لن تعرفه.. ابنة فنان شهير تنشر صورة صادمة لوالدها بعد إصابته بالسرطان

مكالمة مسربة لـ"ترامب " يهدد مسئول في جورجيا لتحويل نتيجة الانتخابات لصالحه

جدة.. يطلق النار على زوجته أثناء لقاء رومانسي في غرفة النوم

ADS
 

الأردن يحصل علي 3 مليون جرعة من هذا اللقاح

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 04-01-2021 11:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن بلاده تعاقدت مع "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" لشراء  مليون جرعة من لقاح كوفيد_19 ، كما ستحصل علي 2 مليون جرعة أخري من برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية .
و من المتوقع أن تصل الإمدادات الأولي من اللقاح في فبراير ، حسبما تداولت الصحف المحلية الخبر .
و قال الخصاونة للبرلمان أن نظام الرعاية الصحية الأردني رقع طاقته الاستيعابية إلي 3 أمثال منذ أكتوبر مع تخصيص أسرة وعنابر جديدة لمرضي كوفيد_19 .
جدير بالذكر أن الأردن سجل إصابات بفيروس" كورونا " المستجد منذ ظهوره 298208 حالة إصابة و 3903 حالة وفاة .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

قرار عاجل من البنتاجون عن القوات في الخليج

المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن عن مكافآت ضخمة للمواطنين والمقيمين لمن يبلغ عن هؤلاء

ترامب

مكالمة مسربة لـ"ترامب " يهدد مسئول في جورجيا لتحويل نتيجة الانتخابات لصالحه

أخبار متعلقة

download (1)

دولة عربية جديدة تسجل إصابات بالسلالة المتحورة لـ" كورونا"

وزير الصحة العماني يتلقي اللقاح

شاهد.. وزير الصحة العماني يتلقي لقاح "فايزر "

ارشيفية

دولة عربية تسجل انخفاض كبير في أعداد المصابين والوفيات

ارشيفية

رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

download (1)

السعودية تعلن موعد وصول لقاح كورونا للبلاد

أردوغان

أردوغان يعلن عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه لـ" كورونا"