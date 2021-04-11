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إيران تعلن وقوع حادث في مفاعل نووي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-04-2021 02:14 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المتحدث باسم منطقة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن وقوع حادث اليوم الأحد في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز .
و أشار المتحدث في تصريحات صحفية إلي أن موقع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدا على عدم وجود إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
وأكد المتحدث  إن الحادثة لم تؤدي إلى تلوث نووي ولم ينجم عنها أي إصابات مشير إلى أنه جاري التحقيق لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
 

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