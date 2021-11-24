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إيران تعلن تغريم دولة خليجية 200 مليون يورو لصالحها في محكمة دولية

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ايران
Native
Teads
الأربعاء، 24-11-2021 11:48 ص

أعلن حاكم مصرف إيران المركزي السابق، عبد الناصر همتي، فوز بلاده بدعوى قدمتها ضد الحكومة البحرينية إلى محكمة دولية.
جاء ذلك بعد أن رفعت إيران دعوى ضد الحكومة البحرينية بسبب تحفظ البحرين على أموال مصارف إيرانية كانت قد استثمرت في "فيوتشر بانك" البحرينية.
وقال عبد الناصر همتي: "انتصار قانوني..بعد سنوات عديدة من الجهد، فرضت محكمة تحكيم دولية على الحكومة البحرينية، التي صادرت استثمارات البنوك الوطنية والصادرات في بنك المستقبل البحريني لأغراض سياسية وانتهاكا للمعايير الدولية،  غرامة تزيد عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة".
 

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