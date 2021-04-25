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إندونيسيا تعثر على الغواصة المفقودة ووفاة كل طاقمها الـ53

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غواصة
 
الأحد، 25-04-2021 02:07 م المصريون

أعلن الجيش الإندونيسي العثور على الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها خلال تدريبات قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي.
وصرح قائد أركان البحرية الإندونيسية الأميرال يودو مارغونو أثناء مؤتمر صحفي ، بأن المسح رصد ما الغواصة KRI Nanggala-402 المفقودة، في قاع البحر على عمق نحو 850 مترا، ما يتجاوز بشكل ملموس حدود قدراتها.
وأشار الأميرال إلى أنه من الصعب والخطير للغاية إجراء عملية رفع الغواصة المفترضة من هذا العمق الكبير باستخدام مركبات غواصة مشغلة عن بعد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه المركبات التابعة للجيش الإندونيسي قادرة على العمل على عمق يصل إلى ألف متر.
وتم الإعلان على العثور على طاقم الغواصة الـ 53 بحارًا متوفين داخلها.
وأوضح أن الغواصة تعرضت، حسب ترجيحات العسكريين، لانقطاع التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة كانت احتياطيات الأكسجين فيها ستنقضي في غضون ثلاثة أيام (أي فجر السبت)، لكن إذا لم يحدث هناك انقطاع كهربائي، فمن الممكن أن تكون احتياطيات الأكسجين كافية لضمان إبقاء طاقمها على قيد الحياة في غضون خمسة أيام.
وفند الأميرال فرضية انفجار الغواصة، مشيرا إلى عدم رصد الرادارات دوي انفجارات في المنطقة، ورجح أن أجزاء من هيكلها تصدعت نتيجة لضغط المياه.
واعترف الجيش الإندونيسي رسميا خلال مؤتمر بغرق الغواصة التي كانت تصنف حتى اليوم "المفقودة".
وأشار مارغونو وقائد الجيش الوطني الإندونيسي، هادي تجاورانت، إلى أن فرق البحث انتشلت حطاما يعتقد أنه من داخل الغواصة المفقودة، بالإضافة إلى اكتشاف بقعة نفطية قرب الموقع الذي اختفت فيه الغواصة، ما يؤكد أنها غرقت.
 

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