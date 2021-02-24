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إحالة عريس للنيابة في قطر بسبب ما حدث في حفل زفافه

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قطر
 
الأربعاء، 24-02-2021 12:47 م

أحالت السلطات القطرية أحد العرسان للنيابة العامة، بسبب تجاوز العدد المسموح به للحاضرين في الزفاف، ومخالفة التعهد الذي يمضيه كل من ينظم مناسبة اجتماعية.
وهذه هي المرة الأولى التي تحول فيها الجهات المعنية شخصا “العريس” إلى النيابة العامة لمخالفته التعهد الخاص بإقامة مناسبة اجتماعية “زواج” متجاوزاً العدد المسموح به من الأشخاص في المناسبة.
وسجلت المخالفة استناداً لقرار مجلس الوزراء القطري، والمرسوم المتعلق بالأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت قطر في وقت سابق، خطة إعادة فرض قيود احترازية لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن 32 إجراء احترازيًا.
وحسب بيان مكتب الاتصال الحكومي، الذي وصل اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، أرادت الحكومة القطرية اتخاذ “خطوة استباقية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء ومنع انتشار السلالة الجديدة في البلاد”.
 

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