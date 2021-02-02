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هجوم لـ" طالبان " يسفر عن قتلي وجرحي في أفغانستان

هجوم لـ" طالبان " في أفغانستان
هجوم لـ" طالبان " في أفغانستان
 
الثلاثاء، 02-02-2021 10:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات في أفغانستان عن قتل 4 من رجال الشرطة مصرعهم كما أصيب 3 آخرون نتيجة لهجوم ليلي شنه مسلحون من حركة طالبان علي نقطة تفتيش في مدينة قندوز شمال شرقي البلاد .
و قالت فوزية يافتالي عضو مجلس المحافظة ، علي صفحتها الرسمية علي " تويتر" قتل أربعة من ضباط الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم لطالبان على حاجز طريق في مدينة قندوز ليل الاثنين".
جدير بالذكر أن أفغانستان تجري مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان ، في نفس الوقت التي تجري فيه محادثات للسلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في 12 أيلول في العاصمة القطرية الدوحة .
 

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