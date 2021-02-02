الثلاثاء، 02-02-2021
10:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات في
أفغانستان
عن قتل 4 من رجال الشرطة مصرعهم كما أصيب 3 آخرون نتيجة لهجوم ليلي شنه
مسلحون من حركة طالبان
علي نقطة تفتيش في مدينة قندوز شمال شرقي البلاد .
و قالت فوزية يافتالي
عضو مجلس المحافظة ، علي صفحتها الرسمية علي " تويتر" قتل أربعة من ضباط الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون
في هجوم لطالبان
على حاجز طريق في مدينة قندوز ليل الاثنين".
جدير
بالذكر أن أفغانستان
تجري مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان
، في
نفس الوقت التي تجري فيه محادثات للسلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان
في 12
أيلول في العاصمة القطر
ية الدوحة
.