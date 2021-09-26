الأحد 26 سبتمبر 2021
توقيت مصر 23:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حملت به سفاحًا.. تفاصيل تخلص كويتية من مولودها داخل القمامة

سيدة عمانية تقتل زوجها حرقًا تهز السوشيال ميديا

إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في مصر وتكشف السبب

ظهور صادم لـ بدور البراهيم بعد عملية تجميل لنحت خصرها

نجاة الوزير السعودي أحمد قطان من الموت في إيطاليا

الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الفيديو المأساوي الذي هز الرأي العام

درة تصدم الجميع بشكلها في فيديو جديد

السعودية تعلن إحباط هجومًا جويًا وإسقاط طائرة مفخخة

صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة ويحقق إنجازًا تاريخيًا

لم تكن في وعيها.. طالبة الهندسة حامل في الشهر السابع دون زواج (تفاصيل صادمة)

ADS
 

إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في مصر وتكشف السبب

1597488625879012
ا
Native
الأحد، 26-09-2021 08:04 م

كشف السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، عن نية بلاده إغلاق سفارةها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.
وقال تكلي في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.
وأكد أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.
ويأتي غلق إثيوبيا لسفارةها في القاهرة في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.
 

إقرأ ايضا

2019_4_8_1_23_36_470

السعودية تعلن إحباط هجومًا جويًا وإسقاط طائرة مفخخة

1049533522_0_144_3071_1806_1000x541_80_0_0_a77213f0c66f2221f9ffc207c454e15d

إثيوبيا توجه رسالة شديدة اللهجة: لن نخضع للضغوطات

1047287530_0_0_2500_1352_1000x541_80_0_0_1e359110ca08b3ca1ddbb4a30f53b9bc

ظهور نادر لـ الملك سلمان بـ«البدلة» على تويتر

أخبار متعلقة

1049533522_0_144_3071_1806_1000x541_80_0_0_a77213f0c66f2221f9ffc207c454e15d

إثيوبيا توجه رسالة شديدة اللهجة: لن نخضع للضغوطات

uh

بعد التحذير الخطير/ أمريكا تعلن حالة الطوارئ بسبب إثيوبيا.. ماذا سيحدث؟

download

120 قتيلًا وجريحًا.. تفاصيل الهجوم العسكري المفاجيء على سد النهضة