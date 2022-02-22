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أول تعليق من «الاتصالات السعودية» على مدير سوري أساء للمملكة

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الثلاثاء، 22-02-2022 11:42 ص
علقت الشركة السعودية للاتصالات على التغريدات المسيئة ضد المملكة والمنسوبة لموظف "سوري" يعمل في الشركة.

وقالت الشركة خلال بيان لها عبر تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت بحالة من الغضب تجاه مقيم سوري أساء إلى المملكة في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتصدر هاشتاق "مدير سوري يسيء للسعودية"،، يدعى معاذ خلبوص ويعمل في شركة السعودية للاتصالات، الترند في المملكة ، حيث شارك الآلاف في الهاشتاق معبرين عن غضبهم تجاه وصول مثل هؤلاء الذين وصفوه بـ"الحاقدين الكارهين" للمملكة إلى هذه المناصب.

وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم السوري من الشركة وكذلك من أراضي المملكة بعد أن أساء لها ولأهلها.
 

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