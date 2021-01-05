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أول تعليق مصري على بيان قمة العلا بالسعودية

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أول تعليق مصري على بيان قمة العلا بالسعودية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 03:59 م الطيب حسين




ذكرت وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري،  وقع على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية خلال مشاركته في القمة الخليجية بالعلا السعودية.

وقالت "غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية الان عائداً إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم ٥ يناير الجاري على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية".

ويأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وذكرت "وتُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".
 

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