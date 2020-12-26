أمس فوق قمة جبل جيس برأس الخيمة وعلى ارتفاع 1660 متر فوق سطح البحر طلبت يد أم خالد للمرة الألف. بعدسة الصديق والمغامر خالد الحرمي pic.twitter.com/FidOV2n2aT December 26, 2020

شن ناشطون على تويتر هجومًا ضاريًا على الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، متهمين إياه بنشر صورة لزوجته وهي متبرجة.جاء هذا في تعليقات على تغريدة نشرها على "تويتر" رقفة زوجته وكتب عليها : "أمس فوق قمة جبل جيس برأس الخيمة وعلى ارتفاع 1660 متر فوق سطح البحر طلبت يد أم خالد للمرة الألف. بعدسة الصديق والمغامر خالد الحرمي".وقال تعليق: "مستحيل تكون زوجة مسلم يعرف تعاليم الله متبرجة هكذا فالحياة قصيرة والحساب والثواب ات لامحالة الدكتور يمزح معكم".ودافع عنه أخر: "صحيح الدكتور له اخفاقات في التصور للأحداث المحيطه والعالمية لكن هذا لا يعطيكم الحق في التدخل في شؤونه الخاصة ولستم آلهة إيها المغردون الاغبياء لست مدافعا عنه ولا يهمني شأنه ولا شأنكم بس عابر سبيل وقال مالديه".وأيده ثالث بقوله: "الله يسعدكما دنيا واخرة عقبال الف سنة كلها سعادة ومودة تحياتي لكما".