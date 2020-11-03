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أمير سعودي يوجه رسالة هامة لأبناء بلده

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أمير سعودي يوجه رسالة هامة لأبناء بلده
 
الثلاثاء، 03-11-2020 06:13 م
وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رسالة للمواطنين السعوديين.


وجاءت الرسالة إلى "الإنسان السعودي" خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.


وقال الأمير خالد الفيصل في رسالته “إلى الإنسان السعودي.. دعوتك للقدوة وأنت لها وطلبتك البدء فكنت هناك، لله درك من سعودي ترفع رأس من دعاك”.

يذكر أن أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ترأس في وقت سابق اجتماعاً لمناقشة آليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وهي إحدى المبادرات الريادية لـ ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

 

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