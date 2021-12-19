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أمير سعودي يتكفل بسداد 2 مليون ريال ديون محمد الشمري بعد وفاته

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الشمري
Native
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الأحد، 19-12-2021 10:13 ص

كشف الفنان السعودي فايز المالكي، على حسابه في تويتر، أن الأمير عبد العزيز بن فهد، تكفل بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن اليوتوبر محمد الشمري الذي توفي مع اثنين من أبنائه في حادث سير.
وزار فايز المالكي أبناء الفقيد محمد الشمري في مستشفى رفحاء، وذلك بعد زيارته لمقر العزاء في عرعر وتقديم واجب العزاء، وأعلن عن تقديم الأمير عبد العزيز بن فهد مبلغ 2 مليون ريال لسداد دين الفقيد بعد وفاته.
وكتب المالكي على تويتر، "صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبد العزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه".
وذكر المالكي في وقت سابق اليوم أن الأمير عبد العزيز، قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد الذي توفي مع اثنين من أبنائه خلال حادث مروري مروع.
ونشرت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة مشهور السناب شات واليوتيوبر محمد الشمري مساء الخميس هو وابنته وابنه في حادث مروري تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.
 

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