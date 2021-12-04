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أمير سعودي: استقالة «قرداحي» لن تحل الأزمة اللبنانية السعودية

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عبدالرحمن بن مساعد
Native
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السبت، 04-12-2021 01:23 م

قال الأمير  السعودي عبدالرحمن بن مساعد، إن تصريحات جورج قرداحي المُسيئة لم تكن سبب الأزمة وحدها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استقالته لن تحل الأزمة.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": " إساءة قرداحي هي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي على بلد يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الضاحية الإيراني الموجود بسلاحه وخبراء ارهابه في سوريا والعراق واليمن والمصدّر للمخدرات لبلادنا وسط الفواكه والخضروات".
وتابع :" إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل!".
وأمس وقع وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على كتاب استقالته.
وكانت إذاعة صوت لبنان، قد أفادت اليوم الجمعة، بأن وزير الإعلام جورج قرداحي قدم طلب استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 

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