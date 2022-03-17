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أعدم نفسه داخل السجن.. ذابح الأسرة الكويتية يتخلص من حياته

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الخميس، 17-03-2022 10:46 ص

أقدم المتهم الهندي بقتل عائلة وذبحهم في منطقة العارضية بالكويت، على الانتحار داخل السجن بعد أن شنق نفسه، وتم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي بواقعة الانتحار.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنه مات منتحرًا، فيما أظهرت كاميرات المراقبة بعد مراجعتها أن المتهم نزع ملابسه، وربطها بالسرير الموجود داخل زنزانته، وأحكم إغلاقها على رقبته حتى فارق الحياة.
وأضافت المصادر: أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، وتسلمت ملفها متضمنًا تقرير الطب الشرعي وكيفية الانتحار.
وشهدت منطقة "العارضية" بالكويت جريمة مروعة، راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهم، وهو من جنسية هندية .
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قامت بالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، وتبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له، وتم ضبطه في منطقة الصليبية، واتضح أنه من جنسية هندية وأفاد بأنه بيوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.
كما ذكرت أن "المتهم أفاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب".

 

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