استنفار وتحقيقات موسعة.. نبش قبور 3 من حُكّام الكويت الراحلين

الأحد، 13-03-2022
05:36 م
تواصل
الجهات الأمنية في الكويت
، تحرياتها لمعرفة ملابسات حادث إتلاف شواهد 3 قبور لرموز
كبرى من الأسرة الحاكمة في مقبرة الصليبخات، تعود لقبور الأمراء الراحلين الشيخ جابر
الأحمد والشيخ سعد العبدالله والشيخ صباح الأحمد.
وأفادت
مصادر أمنية وفقا لصحيفة «الراي» الكويت
ية، أن رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة تحركوا
فور تلقي البلاغ في هذا الشأن، مبينة أنه يتم تكثيف الجهود لمعرفة تفاصيل الحادث الذي
دلت المؤشرات الأولى إلى أنه قد يكون تخريباً متعمداً.
وبيّنت
أنه تم رفع بصمات مختلفة عن القبور تعود إلى أكثر من شخص، حيث باشرت الجهات المختصة
فحصها للاستدلال على أصحابها واستدعائهم لسماع أقوالهم، مشيرة إلى أن مقبرة الصليبخات
تفتقر إلى وجود كاميرات مراقبة لضمان الرقابة والمتابعة، خصوصاً أن مئات الأشخاص يدخلونها
يومياً.
وكشفت
المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت استدعاء وسماع إفادات العاملين في المقبرة، خصوصاً
أن المقطع المتداول للقبور المتلفة شواهدها تم تصويره من قبل أحد العاملين، مؤكدة أنه
سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وفي مقدمها تركيب كاميرات
رصد ومراقبة أمنية.