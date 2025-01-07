الأربعاء 08 يناير 2025
توقيت مصر 05:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب مشاجرة.. الداخلية تعلن إيقاف ضابطين وفردي شرطة وإحالتهم للتحقيق

اتحاد الكرة يلزم "مودرن سبورت" بسداد 22 مليون جنيهًا لأسرة أحمد رفعت

إمام عاشور يرد على سبب احتفاله بـ البلونة

إمام عاشور يرد ويستنجد بالله.. ما علاقة منى فاروق؟

"لم يتمالك أعصابه بعدما رأى سيارته أم 20 مليون حصل فيها كده"..إحالة محمد سامي للمحاكمة الجنائية

مقتـ.ـل شقيقة وخالة فنان سوري شهير.. ويعلق: لم أحمل السلاح قط

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك مع المقاومة شمال قطاع غزة

ممرضة ترفع دعوى خلع بسبب ما حدث أثناء "وقت دافئ" مع زوجها

أفعال دنيئة مع الفتيات وعلاقة مع مساعدته.. المؤبد لمحفظ القرآن بالبدرشين

قرار جديد من المحكمة في قضية أحمد فتوح والحسم بعد 5 أيام

مقتـ.ـل شقيقة وخالة فنان سوري شهير.. ويعلق: لم أحمل السلاح قط

133-190232-sister-syrian-singer-bahaa-alyoussef-killed_700x400
ا
الثلاثاء، 07-01-2025 01:17 م

 

 

شهدت مدينة حمص السورية، جريمة استهدفت عائلة المغني الشعبي السوري بهاء اليوسف، وأسفرت عن مقتل شقيقته ياسمين وخالته دلال، بالإضافة إلى إصابة علي، ابن شقيقته، بجروح بالغة.

 

وأعلن بهاء اليوسف عن تفاصيل الحادث عبر منشور في صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، حيث أشار إلى أن الحادثة وقعت في حي جب الجندلي، وهو أحد الأحياء السكنية في المدينة، فيما لم تصدر الجهات الرسمية في سوريا أي بيان أو تعليق حول ملابسات الحادث حتى الآن.

 

وأعرب اليوسف عن صدمته وحزنه الشديد، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

 

قال بهاء اليوسف: في منشوره  “إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تعرضت عائلتي في فجر هذا اليوم لجريمة مروّعة تحت ما يُسمى [حالات فردية].. عائلة مدنية من نساء وشاب يافع لا يملكون أيّ أسلحة، بأي ذنب قُتلوا وبأي دين قبل أن يُطعنوا بهذا الشكل؟”.

وأضاف «لن أتحدث بالطائفية لحقن الدماء. أنا فنان شعبي قد يختلف البعض على محبتي وقد يتفق البعض، لكن من المؤكد أني لم أحمل سلاحاً، لم أقتل أحدا، لم أجرح أحدا حتى بالكلام، ومن يعرفني يعرف هذا جيدا، أتعرض منذ فترة لتهديدات على السوشال ميديا من عبارات الشتائم و.. لماذا كل هذا الحقد على فنان شعبي لم يؤذِ أحدا؟

إقرأ ايضا

GgpBNtxWwAAqDiJ

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك مع المقاومة شمال قطاع غزة

ن

شاهد لحظة إعـ.دام "عزرائيل سجن صيدنايا" في ميدان عام

2024-09-27T175526Z_1922010285_RC2O3AAIJY8D_RTRMADP_3_LEBANON-HEZBOLLAH-NASRALLAH

إسرائيل تفرج عن معلومات حساسة بشأن كيفية معرفة مكان حسن نصرالله واغتياله

أخبار متعلقة

2020-03-05T174716Z_1322841885_RC2TDF9OX5IB_RTRMADP_3_SYRIA-SECURITY_1

بشار الأسد يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة طريقة خروجه من سوريا

4686731296524-12-08a66517cb42f6521bda952c9c979f62370554d548-1734114925-jpg-1734114925.wm

الكشف عن أبرز 5 شخصيات في نظام الأسد وأماكن تواجدهم

2558955_0

الفتاة السورية صاحبة الصورة التي أثارت الجدل مع "الجولاني" تخرج عن صمتها (فيديو)

Capture

خلع ملابس الحرب.. أول تعليق من الجولاني على موقفه من الأكراد(فيديو)

تن

"كانوا يقطعون العضو الذكري للمعتقلين أمامنا".. سورية تكشف كيف تم اغتـ.صابها في سجون بشار

Capture

خرج عن صمته.. الجولاني يعلق على توغل الجيش الإسرائيلي في سوريا