معلومات لا تعرفها عن لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع

أثارت لطيفة الدروبي، زوجة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اهتمام الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأول برفقته أثناء أداء مناسك العمرة، وفي المرة الثانية في تركيا بجانب زوجة الرئيس التركي.

ولطيفة الدروبي من عائلة بارزة في محافظة حمص، وتحديدا من بلدة القريتين المحاذية للبادية السورية.

تحمل لطيفة الدروبي شهادة الماجستير في الأدب العربي، ولديها ثلاثة أبناء من الشرع.

ووفقا لتقارير، فإن عائلتها، التي يعود وجودها في سوريا إلى الحقبة العثمانية، أنجبت عدة شخصيات بارزة، فقد شغل علاء الدين الدروبي، الذي كان سفيرا للدولة العثمانية، منصب رئيس وزراء سوريا الثاني لمدة 26 يوما فقط عام 1920 قبل أن يجري اغتياله.

كما تولى أحد أفراد العائلة، غازي الدروبي، منصب وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بين عامي 1984 و1987 خلال حكم الرئيس حافظ الأسد.

وتشير تقارير إلى أن شقيقتها متزوجة من محافظ دمشق الحالي، ماهر محمد مروان، الذي تم تعيينه في 15 ديسمبر 2024، بعد أسبوع واحد فقط من سقوط نظام بشار الأسد، وفقا لموقع "المونيتور".