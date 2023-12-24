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مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

ق
ياسر حسن
الأحد، 24-12-2023 09:50 ص

 

 

 

توفى ياسر حسن مدير الإداري بنادي  الترسانة بسكتة قلبية عقب فرحته بفوز الفريق على غزل المحلة في كأس مصر.

 

حقق الترسانة بقيادة حسين شكري، الفوز على غزل المحلة بقيادة حسام عبدالعال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.

سجل هدفي الترسانة اللاعبان محمود شلاطة، وأوجيستن أوتو.

ويشارك في الدور التمهيدي الثالث 28 فريقًا، وتتأهل الأندية الفائزة في هذه المرحلة لملاقاة أندية الدورى الممتاز في دور الـ 32.

وانطلقت منافسات الدور التمهيدي، أمس الجمعة، حيث تأهل إلى دور الـ 32، كلا من لافيينا، جمهورية شبين، بترول أسيوط، الألومنيوم، بروكسي، بورفؤاد، بتروجت، الواسطى، النصر، القناة، مكادي، وأبوقير للأسمدة

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