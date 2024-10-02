لا تملكها إلا دولتان فقط.. إيران تفاجئ العالم بضرب إسرائيل بصواريخ فرط صوتية





كشف محمد الأفندي، المحلل السياسي، أن روسيا توسطت عند إيران لعدم الرد على اغتيال إسماعيل هنية، ولكن طهران أصرت على الرد على هذه المرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لا تريد حرب إقليمية في المنطقة، ولكن نتنياهو وحده هو من يسعى للتصعيد للتغطية على فشله في غزة.

ولفت إلى أن إيران أرادت إرسال العديد من الرسائل الهامة إلى إسرائيل والقوى العالمية ونجحت في ذلك، مفادها أنها تملك صواريخ قادرة على الوصول إلى مفاعل ديمونة النووي.

وأشار إلى أن هناك دولتين في العالم فقط تمتلكان الإنذار المبكر بالصواريخ وهما روسيا وأمريكا والثانية أبلغت إسرائيل فور بدء الهجمات الإيرانية.

واستطرد محمد الأفندي، المحلل السياسي، أنه لم يكن معروفا قبل اليوم امتلاك إيران للصواريخ فرط صوتية، لأن هذا النوع من الصواريخ لم يكن مملوكا سوى لروسيا.