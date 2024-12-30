لبنان يكشف.. هل يسلم نجل القرضاوي لمصر؟

قال النائب العام في لبنان القاضي جمال الحجار، إنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد المطلوب الهارب عبد الرحمن القرضاوي لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.

وتمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من ضبط المطلوب عبد الرحمن القرضاوي نجل الإخواني الراحل يوسف القرضاوي بعد دخوله للأراضي اللبنانية قادما من سوريا لوجوده ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين الصادرة عن الانتربول.

وأشار إلى أن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وأوضح أنه سيتسلم نجل القرضاوي، من جهاز الأمن العام ويستجوبه وفق الأصول القانونية، مشيرا إلى أنه سيطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم بحقه إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.