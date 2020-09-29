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في بيان رسمي.. الكويت: حضور جنازة الشيخ صباح الأحمد لأقربائه فقط

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
صباح الأحمد
 
الثلاثاء، 29-09-2020 11:08 م المصريون ـ متابعات
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ على جراح الصباح بأن مراسم دفن جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، سيقتصر على أقربائه فقط..
وقال الوزير، في بيان: «بأنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه ويعلن الديوان الأميري بأن الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى سيقتصر على أقرباء سموه فقط».
 

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