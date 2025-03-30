فيديو.. الكشف عن جنسية المرأة التي صفعت رجل أمن في الحرم

أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه تم مباشرة الواقعة في حينه واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

ووفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن المرأة تحمل الجنسية الباكستانية، مشيرين إلى أنه تم القبض عليها.

وأظهر الفيديو رجل أمن يعترض طريق امرأة ويوبخها لعدم التزامها بالتعليمات، فيما قامت المرأة بصفعه على وجهه الأمر الذي رد عليه برد الصفع لها والاعتداء عليها.