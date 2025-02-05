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صحفي لـ ترامب: ماذا ستفعل لو رفضت مصر استقبال فلسطينيين؟.. شاهد رده

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صحفي لـ ترامب: ماذا ستفعل لو رفضت مصر استقبال فلسطينيين؟.. شاهد رده

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الأربعاء، 05-02-2025 12:54 م

 

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقف مصر من تهجير سكانا من قطاع غزة إلى أراضيها .

ووجه صحفي سؤالا لترامب خال لقاء داخل البيت الأبيض : ماذا ستفعل إذا قالت مصر والأردن لا لتهجير سكان غزة ؟. فأجابه :" أعتقد أنهما لن يقولا لي " كلا" هما فقط يقولان ذلك لبايدن وليس لي .

وأضاف : أننا نفكر في مليون و 700 ألف شخصا سيتم إعادة توطينهم في أماكن يعيشون فيها بسعادة ولا يموتون كل يوم .

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه".

وقال ترامب: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكه. سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

 

ووجهت مراسلة صحفية سؤالا ل "ترامب قائلة": : "هل سترسل قوات أمريكية للسيطرة على قطاع غزة؟".

 

ورد ترامب قائلا: "سنفعل ما هو ضروري، وإذا كان ذلك ضروريًا فسنفعله، وسنستولي على القطاع ونطوره، وخلق الآلاف من الوظائف، وسيكون جميع الشرق الأوسط فخور بذلك".

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