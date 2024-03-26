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شاهد: لحظة القبض على أحد منفذي هجوم موسكو بعد اختبائه فوق شجرة
ا
الثلاثاء، 26-03-2024
12:34 م
وثق مقطع فيديو، لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية في موسكو، بعد أن حاول التخفي فوق شجرة في إحدى غابات مقاطعة بريانسك الحدودية.
وأوضح المقطع، داليرجون ميرزويف على إحدى الأشجار محاصر من قبل قوات الأمن الروسية التي اعتقلته، بعد قفزه محاولا الهرب، حيث تم تفتيشه وتقيديه.
واعترف ميرزويف البالغ من العمر 32 عامًا، وهو مواطن من طاجيكستان، ولديه أربعة أطفال قاصرين، بجميع التهم الموجهة إليه في الهجوم الدامي على العاصمة الروسية.
pic.twitter.com/6T9I4RcAF7
— فيديوهات منوعة (@SelaElnagar)
March 26, 2024
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روسيا
هجوم موسكو
القبض على إرهابي
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