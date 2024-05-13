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شاهد.. ضبط 24 امرأة أثناء ممارسة الرذيلة في دولة خليجية

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الإثنين، 13-05-2024 12:59 م

ألقت وزارة الداخلية الكويتية ، القبض على 24 امرأة ورجلا بتهمة ممارسة الدعارة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة X صور المقبوض عليهم، ووجهت لهم تهمة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وقالت الداخلية في بيانها :" استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

 

وتابعت :" وتدعو وزارة الداخلية الجميع الى التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ في حال رصد أي سلوكيات خارجة عن القانون ومخالفة للآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) أو عمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 - 25589644)".

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