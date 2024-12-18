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شاهد.. أفراد من جيش بشار يسلمون أسلحتهم لتسوية أوضاعهم في اللاذقية

ن
ا
الأربعاء، 18-12-2024 11:37 ص

 

وثق مقطع فيديو، قيام أفراد من الجيش السوري في اللاذقية بتسليم أسلحتهم لتسوية أوضاعهم، وإعطائهم بطاقات مؤقتة تكفل لهم عدم التعرض أو الملاحقة القانونية.

 

تسوية أوضاع

 

وقال العقيد في الجيش السوري، المنحل فيصل خليل : "سمعنا أن هناك تسوية أوضاع من قيادة العمليات في هيئة التحرير ، وجئنا لتسوية أوضاعنا، ويعطوننا بطاقة لنسير بها بدلا من البطاقة التي سلمناها".حسب الشرق.

 

 

 

تسليم سلاح

 

وأضاف النقيب في الجيش السوري المنحل محمد حسن: "أتيت كي أسوي وضعي ، وسلمت سلاحي قبل مجيئي للمدينة وأتينا لنأخذ بطاقة تسوية".

 

 

التحرك في الأراضي السورية

 

وفي السياق نفسه قال المشرف في مركز التسوية التابع لإدارة العمليات العسكرية صادق استانبولي: "نحن هنا مركز لتسوية أوضاع الضباط وصف الضباط والأفراد واستلام السلاح منهم بشكل موثق ورسمي، ونعطيهم إيصالا ثم نحولهم لمكتب تسوية الأوضاع الشخصية وإعطائهم إيصال بعد معرفة أسمائهم الحقيقية، ومراجعتنا بعد فترة محددة لإخراج بطاقة رسمية، وهذا الإيصال يخولهم التحرك في الأراضي السورية وعدم ملاحقتهم من أي وزارة .

 

تسريح العناصر المجندة بالجيش

 

والجدير بالذكر أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المقلب ب " أبو محمد الجولاني" في وقت سابق عن بدء تسريح العناصر المجندة بالجيش السوري وفتح باب الانتساب لضم عناصر جديدة وإلغاء التجنيد الإلزامي.

 

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