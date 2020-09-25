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حقيقة وفاة الشيخ عبدالرحمن السديس

حقيقة وفاة الشيخ عبدالرحمن السديس

الشيخ عبد الرحمن السديس
السديس
الجمعة، 25-09-2020 09:22 م أحمد سالم
شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء غير مؤكدة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة إمام الحرم المكي، الشيخ عبدالرحمن السديس بفيروس كورونا المستجد. 

غير أنه لم يصدر بعد أي تأكد أو نفي.

وزعمت وسائل إعلام محلية، وفاة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس في أحد مشافي العاصمة الرياض إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 60 عامًا.

ولم يصدر أي أنباء من الديوان الملكي السعودي حول وفاة السديس، وهو ما اعتبره مراقبون شائعة وغير صحيحة، لحين صدور تأكيد رسمي أو نفي من الجهات المختصة.

والسديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف. 

ولد في البكيرية بمنطقة القصيم عام 1379 هـ، وهو من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، وتمكن من حفظ القرآن الكريم ولم يكن يبلغ من العمر 12 عامًا. 

وقد اشتهر بصوته المميز، ونال جائزة الشخصية الإسلامية للسنة في الدورة التاسعة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1995.

كما شغل عدة مناصب أبرزها تعيينه إمامًا وخطيبًا بالمسجد الحرام في عام 1404 هـ وكان أقدم أئمة الحرم المكي وأصغرهم سنًّا عند تعيينه فقد كان عمره حينئذ 22 عامًا.
 

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