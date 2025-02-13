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"حرام..حرام..حرام".. طيران الرياض يكشف سبب عدم وجود رحلات مباشرة إلى هذه الدول

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"حرام..حرام..حرام".. طيران الرياض يكشف سبب عدم وجود رحلات مباشرة إلى هذه الدول

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الخميس، 13-02-2025 12:11 م

 

 

علق الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، على عدم وجود رحلات مباشرة تربط الرياض بمدن مثل طوكيو وسيدني وميامي.

وقال: " نعرف مدى صعوبة السفر إلى بعض الأماكن في العالم عبر رحلات مباشرة، فمثلا في الوقت الحالي لا يمكننا السفر مباشرة من الرياض إلى طوكيو أو شنغهاي أو سول أو سيدني، والقائمة تطول".

 

وأضاف:" ‏السعوديون هم أكثر المسافرين على رحلات الدرجة الأولى في الخطوط القطرية وطيران الإمارات لعدم وجود رحلات مباشرة تربط الرياض بمدن مثل طوكيو وسيدني وميامي".

وتابع:" هذا "حرام" وغير مقبول تماماً ونعمل على توفير هذه الوجهات للسعوديين". وأكمل:" سأذهب إلى ميامي الأسبوع المقبل لحضور مستقبل الاستثمار، سأسافر على طيران الإمارات للذهاب إلى ميامي لأنه لا يوجد اتصال مباشر بميامي.. حرام، حرام، حرام".

 

100 وجهة بحلول 2030

 

وأضاف:" يجب إصلاح ذلك، إنه التزام لطيران الرياض، وسنوفر هذه الرحلات لمواطني المملكة، سنوفر هذه الرحلات المباشرة سيكون لدينا 100 وجهة بحلول 2030, وهي مجرد بداية".

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