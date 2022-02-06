تم التكتم على الخبر.. مفاجأة عن وقت وفاة الطفل ريان

الأحد، 06-02-2022
11:58 ص
كشفت وسائل
إعلام أن الطفل ريان
توفي يوم الجمعة تقريبا، ولكن كان هناك تكتم على
الخبر وبقي في إطار البئر فقط ومن هم حوله.
وحسب صحيفة الوطن، فإن الأمل فقد وتم التكتم على خبر الوفاة
واستكملت أعمال الحفر والإنقاذ حتى أخرج ريان
ونقل بسيارة الإسعاف، ليعلن الديوان الملكي المغربي بشكل رسمي عن وفاته لاحقا.
ويستعد المغرب،
اليوم الأحد، لتشييع جثمان الطفل ريان
، في
جنازة شعبية مهيبة، بعد تحديد أسباب الوفاة من قبل أطباء مختصين.
ويرقد جثمان "طفل البئر" في المستشفى العسكري بالعاصمة
المغربية الرباط، بعد 5 أيام من التشبث بالأمل في العثور عليه وإخراجه حيا.
وبعد إعلانه خبر الوفاة رسميا، أوضح الديوان الملكي في بيان
أصدره مساء أمس السبت، أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع والدي ريان، وأعرب
عن أحر تعازيه لأفراد الأسرة كافة، كما أعرب عن تقديره لجهود السلطات الدؤوبة خلال
عملية إخراج ريان من البئر.
وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق
في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال
المغرب،
العالم أجمع.