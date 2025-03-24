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تفاصيل تسلل "الوشق المصري" لاصطياد جنود إسرائليين على الحدود

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الإثنين، 24-03-2025 11:52 ص

 

هاجم حيوان مفترس من مصر، جنوداً إسرائيليين بعد تسلله في منطقة جبل حريف على الحدود بين البلدين.

وأصاب حيوان "الوشق المصري" المفترس الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة، وسط تساؤلات حول كيفية وصول الحيوان المفترس إلى الموقع.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه وردت بلاغات عن عضة مشتبه بها لجنود في منطقة الحدود المصرية، مشيرة إلى أنه تم ضبط الوشق، من جانب مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات.

وأوضحت أن مفتش المحميات اصطاد الوشق المصري، الذي تم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه.

جدير بالذكر أن الوشق أو القط البري من الحيوانات المفترسة متوسطة الحجم يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمتراً.

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