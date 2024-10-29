تركيا تحبط عملية تهريب غريبة على متن طائرة قادمة من مصر

ضبطت السلطات التركية في مطار صبيحة غوكتشن الدولي بإسطنبول، عددا من تماسيح النيل خلال محاولة تهريبها إلى تركيا بعد وصولها على متن طائرة قادمة من مصر.

وذكرت وزارة الزارعة والغابات التركية في بيان، أن عناصر الجمارك في المطار، رصدوا زواحف مهددة بالانقراض خلال تفتيش حقيبة المدعو "ف. هـ".

وأوضح البيان أن عناصر الجمارك التركية وبالتعاون مع فريق المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، صادرت 17 من تماسيح النيل بينها 5 تماسيح نافقة، إضافة إلى 10 زواحف بينها 5 زواحف نافقة في الحقيبة.

وأكد أن المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في إسطنبول، وضعت التماسيح الباقية منها على قيد الحياة، تحت حمايتها.