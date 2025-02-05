السعودية تعلن إعـ.ـدام اثنين من مواطنيها بتهمة الخيانة والتخابر

صدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، فيما يلي نصه:

أقدم كل من / فهد بن سعود بن حمد الشمري و / سامي بن خلف بن عقيل المطيري ـ سعوديي الجنسية ـ على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.

وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الأربعاء 06 / 08 / 1446هـ الموافق 05 / 02 / 2025م بمنطقة الرياض.