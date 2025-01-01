الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية في أجواء اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في أجواء مأرب بصاروخ محلي الصنع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها الحوثيون مسيرة أمريكية من طراز (MQ9) والتي تعتبرها أمريكا أحد رموز هيمنتها الجوية خلال العقود الأخيرة، حيث أسقط الحوثيون 13 طائرة من نوع “إم كيو 9” فائقة التطور خلال 13 شهرا.

ويأتي ذلك بعد أن تصاعدت التوترات في اليمن بشكل دراماتيكي مع تكثيف الضربات الجوية الأميركية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء.

وتبرر واشنطن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى إضعاف الجماعة التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتستهدف المواقع الإسرائيلية.

كما شهدت الأيام الماضية تصعيدا لافتا في المواجهة بين إسرائيل وجماعة الحوثي، حيث دخلت إسرائيل على خط الهجمات العسكرية المباشرة في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى استهداف القدرات العسكرية والتكنولوجية للجماعة.