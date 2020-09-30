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أول فيديو لجثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل دفنه

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جثمان أمير الكويت الراحل
 
الأربعاء، 30-09-2020 03:03 م محمد فضل

شارك عدد كبير من الأسرة الحاكمة والمسؤولين في الكويت، في صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر، حيث وصل الجثمان ملفوفًا بعلم الكويت، لتوديعه من قبل أفراد الاسرة الحاكمة، والذى توفى عن عمر يناهز 91 عامًا ظهر امس.
ووصل، جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الكويت، في الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إقامة صلاة الجنازة ودفنه بمقبرة الصليبيخات.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن الطائرة التي تحمل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخلت أجواء الكويت عائدة من الولايات المتحدة حيث كان الأمير الراحل يتلقى العلاج.
وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

 

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