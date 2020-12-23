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«هي اللى أغرتني».. تفاصيل ضبط رجل مع خادمة داخل غرفتها في الكويت

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-12-2020 02:20 م المصريون

تمكنت الشرطة الكويتية، من إلقاء القبض على وافد آسيوي، بعد محاولة الاعتداء على خادمة داخل غرفتها.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة الأنباء الكويتية، احتجز وافد آسيوي في إحدى نظارات محافظة العاصمة وتم إخضاعه لتحقيقات أسفرت عن ارتكابه جريمة هتك عرض انثى، فيما ذكر الوافد ان الخادمة هي من أغرته على حسب زعمه، وهذا ما دفعه للدخول الى محل سكنها واستنادا الى مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يوم امس من مواطن ذكر فيه انه ابلغ من قبل زوجته بأن الوافد الذي استعان به لتركيب مظلة سيارات دخل الى غرفة خادمةهم الفلبينية محاولا الاعتداء عليها.
وأضاف المصدر على الفور تم الايعاز الى دورية للتوجه الى موقع البلاغ في منطقة السرة، حيث تم ضبط الوافد والطلب من المجني عليها التوجه الى المخفر للاستماع الى افاداتها، حيث قالت انها فوجئت بالوافد يقتحم غرفتها محاولا الاعتداء عليها.
فيما زعم الوافد البنغالي ان الوافدة هي التي استدرجته الى داخل سكنها، فترك المظلة التي يقوم بتركيبها وإذ بالخادمة تصرخ وتستغيث بكفيلتها.
هذا، وسجلت قضية بحق البنغالي تحت عنوان هتك عرض انثى والدخول الى مسكن بقصد ارتكاب جريمة.
 

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