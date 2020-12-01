نهاية صادمة لرجل أثناء ممارسة الرذيلة مع 5 سيدات بحلوان

الثلاثاء، 01-12-2020
11:21 ص
المصريون
وقع رجل
نتيجة لنزواته الجنسية، ضحية لـ 5 سيدات
بعد أن اتفق معهن على
ممارسة الرذيلة
، التي روجن لها عبر صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونجحت شبكة السيدات من استقطاب الرجل
، وأثناء تواجده معهن ، قامت السيدات بتخديره عن طريق دس
مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير باستخدام سرنجة وتقديمه له وسقوطه مغشيًا عليه.
وأعقب ذلك وفاة
ه متأثرًا بإصابته ، واستولين على ( سيارته ، هاتفه المحمول
) وضبط بحوزتهن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما وكذا سرنجة بداخلها مادة
مخدرة ، وبمواجهتهن إعترفن بارتكابهن الواقعة.
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (5 سيدات
– مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان
بالقاهرة عدا إحداهن مقيمة بالمنيا) وذلك لقيامهن بإنشاء صفحة على موقع التواصل
الإجتماعى (فيس بوك) يقومن من خلالها باستقطاب الرجال راغبى إقامة العلاقات
الجنسية تحت ستار الزواج ، وقيامهن باستقطاب (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة
حلوان) وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير باستخدام سرنجة وتقديمه
له وسقوطه مغشيًا عليه.