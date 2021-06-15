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مفاجآت مدوية عن متحرش قطار الصعيد: مليونير ومتجوز اتنين

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مفاجآت مدوية عن متحرش قطار الصعيد: عنده 58 سنة ومتجوز اتنين
Native
الثلاثاء، 15-06-2021 08:14 ص أحمد عادل شعبان
كشفت التحقيقات مفاجآت مدوية تخص متحرش قطار الصعيد الذي جري تداول مقطع فيديو له أثناء ملامسة أجزاء من جسم طفل من الباعة الجائلين معتقدا أن أحد من الركاب لا يراه بسبب نومهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم متزوج من سيدتين وهو مليونير وصاحب عقارات من محافظة سوهاج ويتاجر في الملابس الجاهزة.

وقالت التحقيقات إن المتهم ويدعي «حسن. م» 58 سنة، لديه 8 أبناء، منهم 5
ذكور و3 إناث، اثنين من أبناءه يعملان في الخليج، ولديه شقيقان الأول يعمل
موظف بمستشفى، والآخر مسافر في دولة عربية.

وأكدت التحريات أن المتهم استغل نوم عدد كبير من الركاب في القطار المتجه
إلى جنوب الصعيد وقام بتنفيذ فعل مشين، وأشارت إلي إن المتهم لم يتوقع بأن الشخص الذي كان يجلس على المقعد المقابل له عندما شعر بتصرفاته الغربية قام بفتح كاميرا تليفونه لتصويره ثم تظاهر بالنوم ليكشف بعدها تفاصيل الفعل المشين على التواصل الاجتماعي.
 

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