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مفاجآت صادمة في جريمة مقتل مخرج شهير على يد والده

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مفاجآت صادمة في جريمة مقتل مخرج شهير على يد والده

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المخرج الضحية
Native
الأربعاء، 19-05-2021 11:31 ص

كشفت جهات التحقيق تفاصيل جديدة وصادمة، في قضية مقتل المخرج الإيراني باباك خرمدين التي هزت الشارع الإيراني قبل أيام.
ووفقا لـ “العربية”، أقر والد المخرج القتيل، في آخر اعترافاته، أنه علاوة على قتل ابنه كان قتل ابنته أيضا عام 2018 وقطع جثتها. كما قتل قبلها صهره عام 2011، وترك كل جثة في مكان”، بحسب ما كشف رئيس محكمة جنايات طهران.
وأقر سابقا أنه تشاجر مع ابنه بعد خلافات طويلة بينهما. وقال في اعترافاته، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية “كان ابني أعزب، وكانت الخلافات بيننا كثيرة. لقد قمت صباح الأحد بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت”. كما أضاف حينها “لأتمكن من إخراج جثته، مزقتها أشلاء وألقيتها في أقرب سلة مهملات في الشارع”.
وكانت السلطات الإيرانية وجدت جثمان خرمدين، البالغ من العمر 47 عاما، الأحد، في أحد صناديق القمامة بالمنطقة الثالثة من بلدة إكباتان غرب طهران.
 

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