فيديو صادم للحظة اصطدام القطارين بسوهاج

فيديو | لحظة تصادم قطاري #سوهاج pic.twitter.com/ybuwUDILSe— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 26, 2021
زكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 36 مواطناً وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.
وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي:"سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".
وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.
كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وقال البيان إنه "أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة انقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.
وأضاف البيان: "جاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.