ضجة علي مواقع التواصل بسبب ضحية تحرش ميت غمر و " الشربيني " تتدخل
ارشيفية
الثلاثاء، 15-12-202009:17 صمتابعات- أمينة عبد العال
أثارت واقعة التحرش
بفتاة في ميت غمر ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وتباينت الآراء بين الرواد ما
بين متهم للفتاة بأنها السبب وسوء سلوكها هو السبب في الواقعة ، وآراء أخري تري أن
الفتاة بريئة وبغض النظر عن سلوكها أو ملابسها فما حدث يستحق العقاب .
وكانت الفتاة "
ي. م" تبلغ من العمر 23 عام ، طالبة و مقيمة بمدينة ميت غمر " دقهلية
" ، قدمت بلاغ الخميس الماضي ،تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة
كبيرة من الشباب أثناء سيرها في شارع بورسعيد بالمدينة ، وبعد إجراء التحريات و
إفراغ الكاميرات تم تحديد هوية 8 شباب في الواقعة و ألقت الشرطة القبض علي 7 أفراد
منهم و قررت النيابة حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات ، حسبما نشرت " الشروق
" .
وتم تدشين العديد من
التريندات خاصة بالواقعة ، وتبنت كل مجموعة الموقف المقتنعة به ، ومن أهم
التريندات " #ادعم_بسنت " ، " ميت غمر " ، #شباب_بيضيع_فى_ميت_غمر_بسبب_بنت_طائشة "
و غردت الفتاة قائلة
أنها تعرض للتهديد بالقتل و حرقها بماء النار إذا لما تتنازل عن المحضر ، " انا بطلب من اي حد عنده رأفه او انسانية
يساعدني. انا تعرضت لتحرش جماعي و لما فكرت اعمل بلاغ هددوني بالقتل و الحرق ب مايه
النار. دلوقتي خدوا صوري الشخصية علي اكاونت انستجرام اللي بالمناسبة برايڤت و قدموا
بيها بلاغ و هتحبس. انا ضحية ليه اتحبس؟ " .
و
اشركت الإعلامية رضوي الشربيني في تغريدتها مطالبة الفتاة بالتحقيق من الرسائل حتى
تتواصل معها لمساعدتها .
شاهد الفيديو..
انا بطلب من اي حد عنده رأفه او انسانية يساعدني. انا تعرضت لتحرش جماعي و لما فكرت اعمل بلاغ هددوني بالقتل و الحرق ب مايه النار. دلوقتي خدوا صوري الشخصية علي اكاونت انستجرام اللي بالمناسبة برايڤت و قدموا بيها بلاغ و هتحبس. انا ضحية ليه اتحبس؟#ادعم_بسنت