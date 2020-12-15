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بالفيديو..

ضجة علي مواقع التواصل بسبب ضحية تحرش ميت غمر و " الشربيني " تتدخل

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ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-12-2020 09:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت واقعة التحرش بفتاة في ميت غمر ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وتباينت الآراء بين الرواد ما بين متهم للفتاة بأنها السبب وسوء سلوكها هو السبب في الواقعة ، وآراء أخري تري أن الفتاة بريئة وبغض النظر عن سلوكها أو ملابسها فما حدث يستحق العقاب .
وكانت الفتاة " ي. م" تبلغ من العمر 23 عام ، طالبة و مقيمة بمدينة ميت غمر " دقهلية " ، قدمت بلاغ الخميس الماضي ،تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها في شارع بورسعيد بالمدينة ، وبعد إجراء التحريات و إفراغ الكاميرات تم تحديد هوية 8 شباب في الواقعة و ألقت الشرطة القبض علي 7 أفراد منهم و قررت النيابة حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات ، حسبما نشرت " الشروق " .
وتم تدشين العديد من التريندات خاصة بالواقعة ، وتبنت كل مجموعة الموقف المقتنعة به ، ومن أهم التريندات " #ادعم_بسنت " ، " ميت غمر " ، #شباب_بيضيع_فى_ميت_غمر_بسبب_بنت_طائشة "  
و غردت الفتاة قائلة أنها تعرض للتهديد بالقتل و حرقها بماء النار إذا لما تتنازل عن المحضر ، " انا بطلب من اي حد عنده رأفه او انسانية يساعدني. انا تعرضت لتحرش جماعي و لما فكرت اعمل بلاغ هددوني بالقتل و الحرق ب مايه النار. دلوقتي خدوا صوري الشخصية علي اكاونت انستجرام اللي بالمناسبة برايڤت و قدموا بيها بلاغ و هتحبس. انا ضحية ليه اتحبس؟ " .
و اشركت الإعلامية رضوي الشربيني في تغريدتها مطالبة الفتاة بالتحقيق من الرسائل حتى تتواصل معها لمساعدتها .  
شاهد الفيديو..

 

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