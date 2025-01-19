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ضبط جزار يبيع لحوم الخيول للمواطنين

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الأحد، 19-01-2025 10:13 ص

 

ألقت مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، القبض على المتورطين فى ذبح حصان بمدينة بنى سويف، وأحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات أن صاحب محل جزارة وعاملا بمدينة بنى سويف بشارع محمد متولى الشعراوى، ذبحا حصانا يبلغ وزنه ٢٠٠ كيلو وجهزاه للبيع للمواطنين، وتمكنت مباحث التموين برئاسة الرائد معتز حاتم رئيس المباحث من إلقاء القبض عليهما، وتبين أن الحصان تم ذبحه وقبل عرضه للبيع تم إلقاء القبض عليهما والتحفظ على لحم الحصان، وكبده ١٥ كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

أمر المستشار أحمد عطية المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، بإعدام اللحوم والكبدة المضبوطة والتحفظ على صاحب محل الجزارة والعامل.

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