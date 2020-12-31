صادم.. القبض على مُسن سبعيني في قضية «أخلاقية»

الخميس، 31-12-2020
03:50 م
المصريون
ألقت قوات الشرطة المغربية،بالمنطقة الإقليمية بمدينة وزان، القبض
على مُسن
يبلغ من العمر 67 عامًا، بتهمة التغرير وهتك عرض
صبي يبلغ من العمر 17 عامًا.
وحسب صحف محلية، تم عرض المتهم على النيابة العامة المختصة، صباح أمس
الأربعاء، لتورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة وزان قد توصلت بشكاية حول قيام المشتبه
فيه باستدراج قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وتعريضه لاعتداء جنسي، حيث مكنت الأبحاث
والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث
الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات
وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح أمس الأربعاء.