الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
توقيت مصر 22:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعودي يقتل أمه بطريقة بشعة أثناء نومها.. والداخلية تطبق فيه شرع الله

السيسي: حاربنا من أجل السلام.. وسنحقق معجزة العبور الآمن

تعفنت جثته.. مقتل مواطن مصري في الكويت داخل مسكنه بطريقة بشعة

الزمالك يتعاقد مع «خليفة محمد صلاح» 5 مواسم

خفض أسعار البنزين بنسبة 25,4%

بوتين يستعد لشن هجوم نووي على أوكرانيا والكشف عن مخبأه السري

مفاجأة في التحقيقات.. سائق طريق السويس المتهور كان معه أمين شرطة في السيارة

دولة عربية تعلن منع محمد رمضان من إقامة حفل غناء بها

كانت تعاين شقة لتأجيرها.. رجل وصديقه يغتصبان فتاة أمام زوجته

نهاد أبو القمصان ترد على ياسمين عز: يعني أيه الزوج ياخد حتة كبيرة من الفرخة؟

ADS
 

سعودي يقتل أمه بطريقة بشعة أثناء نومها.. والداخلية تطبق فيه شرع الله

dakhliasaudia
وزاره الداخليه السعوديه
Native
Teads
الثلاثاء، 04-10-2022 07:37 م نسمه عبد الوهاب
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدا في أحد الجناة بمكة المكرمة فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) الآية.
أقدم/ محمد بن عطية الله بن عمري الحربي - سعودي الجنسية - على قتل والدته / حضيضة بنت عويض الشابحي - سعودية الجنسية - أثناء نومها وذلك بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني/ محمد بن عطية الله بن عمري الحربي، اليوم الثلاثاء 8 / 3 / 1444هـ، الموافق 4 / 9 / 2022م بالعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
// انتهى //
 

إقرأ ايضا

202106271041594159

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بنشر أخبار كاذبة لـ15 أكتوبر

86876

اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء.. ضبط المتهمين بمقتل شاب فى أسوان

20220327151616872

الإعدام لخمسيني تعدى جنسيًا على فتاة معاقة ذهنيًا في القليوبية

أخبار متعلقة

86876

اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء.. ضبط المتهمين بمقتل شاب فى أسوان