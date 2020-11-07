سر صادم وراء مقتل فتاة أسوان .. الأمن يلقي القبض على القاتل

السبت، 07-11-2020
06:43 ص
أحمد عادل شعبان
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل فتاة أسوان
بعد اختبائه في إحدى مناطق محافظة المنيا
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وكشفت مصادر أمنية أن الفتاة كانت على علاقة بالقاتل حيث تقدم لخطبتها وتم رفضه من أهلها فقررت الهروب للزواج منه دون علمهم .
وأشار المصدر إلى أنه نشبت مشادة بين الطرفين فقام القاتل بالاعتداء عليها وضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة واستعان بقائد مركبة توك توك للتخلص من الجثة بمنطقة نائية حيث جرى ضبط قائد المركبة أيضا.
وكانت شائعات تم تداولها حول وجود عصابة تقوم بخطف الفتيات وتقتلهن حال عدم دفع الفدية وهو ما ثبت عدم صحته.