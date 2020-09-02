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الأربعاء، 02-09-2020 11:29 ص عبد القادر وحيد
بعد أن قامت باحتضانه داخل أحد المحلات التي يعمل بها في الكويت بصورة مفاجئة، تبين أنه تمت سرقته، حيث قدم بلاغا ضدها.

وفي التفاصيل اتهم باكستاني في الكويت، سيدة بأنها خدشت حياءه وأفقدته اتزانه من خلال احتضانه بطريقة مفاجئة، داخل البقالة التي يعمل بها، ثم سرقت 350 دينارًا من جيبه.

وتمكن الباكستاني أوصاف المركبة التي كانت تستقلها السيدة، وسجل ضدها قضية هتك عرض وسرقة.

وأضاف أنه بينما كان يتواجد داخل البقالة فوجئ بسيدة أربعينية طلبت منه أن يأتي إليها بمسحوق منظف من أحد الأرفف، لكنها قامت باحتضانه بشكل لم يصدقه.

وأشار إلى أنها انصرفت على وعد بأن تأتيه مرة أخرى، قائلة له: "أنت مزيون"، ثم اكتشف تعرضه للسرقة بعد مغادرتها للمحل.

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